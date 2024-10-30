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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زاهي حواس: 5398 قطعة أثرية سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
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قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، إنه تم وضع حجر الأساس للمتحف المصري الكبير، ليزيد العدد إلى 3 متاحف عالمية لا مثيل لها.

وتابع عالم الآثار الكبير، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن أن يأتي سائح لمصر دون أن يزور متاحف مصر بأجمعها، موضحا أن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة وصلت إلى 2 مليار دولار، لتنفيذ المتحف المصري الكبير

وأردف: كل ما أسافر بره مصر يسألوني هتفتحوا أمتى المتحف المصري الكبير .. وكان من المفترض فتح المتحف المصري الكبير، بشكل كامل لولا التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط والحرب التي لا تزال قائمة منذ عام في قطاع غزة.

وذكر أنه تم افتتاح مبدئي لـ 12 قاعة بها 13400 قطعة أثرية، موضحا أن هناك 5398 قطعة أثرية سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير.

الدكتور زاهي حواس المتحف المصري الكبير التوترات الجيوسياسية