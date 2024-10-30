ثلاثى الزمالك يصل مطار القاهرة قادمًا من الإمارات

وصل منذ قليل، ثلاثى نادى الزمالك، إلى مطار القاهرة الدولى، بعد حل ازمتهم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، التى وقعت عقب مواجهة بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصرى.

أحتُجز الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن صدر حكم ضدهم بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 درهم، بسبب الاعتداء على فرد أمن إماراتي.

وأعلنت رئاسة دولة الإمارات أمس الثلاثاء، العفو عن الثلاثي من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقا من العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة حل الأزمة بالشكل الدبلوماسي وفقا للعلاقات بين البلدين وعودة الثلاثي إلى مصر خلال الساعات القادمة.

ووصل برفقة الثلاثي، الوفد الإداري الذي استمر معهم في الامارات وهم، حسين لبيب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة