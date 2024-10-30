لتعديهما علي جارهما بشومة ومطواة قرن غزال.. قرار قضائي ضد شخصين في البساتين

اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، حكمها بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنة في اتهامها بالتعدي على شخص في منطقة البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين مهند م. ومحمد ح. بتاريخ 13 /4/2024، بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة حال كون المتهم الأول طفلاً - بلغ الخامسة عشر عاماً ولم يجاوز الثامنة عشر عاما، ضربا المجني عليه صبره ح. عمداً بأن طعنه المتهم الأول بسلاح أبيض مطواة قرن غزال في صدره وضربه المتهم الثاني بعصا (شومة) على رأسه فأحدثا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضا (مطواة قرن غزال.

وأوضح أمر الاحالة، وجود خلافات بين شقيق الضحية و المتهم الأول وأثناء ذهاب المجني عليه أمام منزل المتهم الأول لمعاتبته على تصرفه مع شقيقه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى أن استل المتهم الأول مطواة قرن غزال من جانبه وضرب بها المجني عليه في صدره وصعد إلى أعلى المنزل وهو ينادي على والده المتهم الثاني الذي نزل من الشقة سكنه حاملاً العصا (شومة) ضرب بها المجني عليه على رأسه فانتابته حالة إغماء سقط على اثرها على الأرض مصابا بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق.