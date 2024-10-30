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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور علاء الدين حامد احمد عميد كلية التربية الرياضية ورئيس جامعة بور سعيد الاسبق، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أحمد عبد الرازق غنيم عميد كلية الآداب الأسبق جامعة المنصورة، والدكتور محمد وجيه سكر الاستاذ بقسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.
رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، باعضاء لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية متمنياً لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.
وأكد حرص جامعة كفرالشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

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