رئيس نادى البنك الأهلى يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى على الإجتماع بالجهاز الفنى واللاعبين عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم لتحفيزهم قبل إنطلاق قطار منافسات الموسم الجديد من الدورى الممتاز وطالبهم ببذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية تليق بإسم ومكانة نادى البنك الأهلى .

فى نهاية الجلسة تعاهد الجهاز الفنى واللاعبين على إظهار الوجه الحقيقى لفريق البنك الأهلى هذا الموسم.

شهد الإجتماع حضور محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة والعميد حاتم سمير المدير التنفيذي.