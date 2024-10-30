بطولة الجمهورية.. زمالك 2005 يفوز على الإسماعيلى بهدفين

فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية.

سجل ثنائية الزمالك كل من، يوسف أحمد حسن، وحسام عاشور التقي.

سيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات المباراة، وأتيحت فرص عديدة للاعبين، استطاعوا خلالها تسجيل هدفين بواقع هدف في الشوط الأول عن طريق يوسف أحمد حسن في الدقيقة 32، وحسام عاشور التقي في الدقيقة 87، بجانب إضاعة بعض الفرص الأخرى.

حرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، عماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، ومنتصر الجدي مساعد المدير الفني للقطاع.

يقود فريق 2005 كل من: "أسامة عبدالله مدرباً، عبد العال فراج مساعداً للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إدارياً، ياسين غنيم إخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللاً للأداء، مصطفى عادل "ماريو" معداً بدنياً، رفعت حمدي مسئولاً للمهمات".