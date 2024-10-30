لقاء مع "صائد الأسرى".. ثقافة بورسعيد تواصل الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

استمرارا للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، شهد قصر ثقافة بورسعيد، عددا من اللقاءات الأدبية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

أقيم لقاء مع اللواء يسري عمارة بطل حرب أكتوبر والملقب بصائد الأسرى، ضمن نشاط نادي أدب بورسعيد، برئاسة الشاعر عادل الشربيني، أداره الشاعر محمد رؤوف، وحضره الأديب عبد الفتاح البيه، ولفيف من أدباء الباسلة.

تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلي يتناول قصة كفاح بطل سلاح المشاة الذي قام بأسر عساف ياجوري، قائد اللواء 190 مدرع بالجيش الإسرائيلي.

أعقب ذلك حديث مفصل لـ"عمارة" عن أحداث الحرب، أكد خلاله على العمل بكفاح وبروح نصر أكتوبر العظيم، لاستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل.

وأثرى الحضور اللقاء بمداخلاتهم معربين عن فخرهم بالنصر والدروس المستفادة منه لاستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل.

واختتم اللقاء بتكريم اللواء يسري عمارة من قِبل رئيس نادي الأدب، عرفانا بما قام به من أدوار بطولية.

تجليات أدب المقاومة

وتواصلت الأنشطة المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة بورسعيد، مع لقاء بنادي أدب بيت ثقافة بورفؤاد، برئاسة الشاعر محمد فاروق، بعنوان "تجليات أدب المقاومة"، بمشاركة الشاعر د.سامح درويش، الكاتب والناقد محمد خضير، وأداره المخرج المسرحي سمير زاهر.

تحدث خلاله الشاعر سامح درويش عن مفهوم القوة الناعمة وأدب المقاومة وكيف أثرا على أهالي بورسعيد منذ عام 1956، حيث الصمود وخوض حرب الاستنزاف، وحتى نصر أكتوبر المجيد.

من ناحيته تناول رئيس نادى الأدب، دور الفنون الشعبية في التأثير على حركة المقاومة الشعبية بالمدينة، ومنها فرقة شباب النصر في بورسعيد، فرقة الصامدين في الإسماعيلية، شباب البحر في القاهرة، شباب المهجر في رأس البر، وفرقة أولاد الأرض في السويس، كما تحدث عن دور بعض الفنانين من أبرزهم الكابتن غزالي، شاعر السمسمية، والشاعر كامل عيد، وغيرهم منم أشعلوا نبض المقاومة بنغمات السمسمية.

بدوره تحدث الناقد محمد خضير عن مفهوم أدب المقاومة، وأبرز الشعراء في هذا المجال منهم المناضل الفلسطيني غسان كنفاني، محمود درويش، وسميح القاسم.

اختتم اليوم بإلقاء عدد من القصائد الشعرية والقصص القصيرة، ذات الطابع الوطني بحضور الشعراء إبراهيم الدسوقي، إبراهيم الشبراوي، محمد عقيل، محمد أيمن، رجاء أبو عيد، منال جاد، عزة إبراهيم، والقاص سراج محمود.



