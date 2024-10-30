وزير الشباب والرياضة يكرم عضوي الجهاز الفني لمنتخب مصر للسلاح

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للدكتور أيمن غنيم والدكتورة غادة عاطف بكلية التربية الرياضية، أعضاء الجهاز الفني والمعاون لمنتخب مصر للسلاح الحاصلين على ٥ ميداليات ببطولة العالم ببلغاريا، معرباً عن فخره وسعادته بأبناء الجامعة باعتبارهم قدوة ونموذج يحتذى به في جميع المجلات العلمية والرياضية والثقافية.

و أكد الدكتور منصور على حرص الجامعة على دعم المتميزين والموهوبين والنوابغ من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في كافة المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ، مشيرًا إلى أهمية دعم وتحفيز الطاقات الإبداعية وخاصة الرياضية واستغلال الطاقات واستثمارها بشكل يزيد من مستوى الإبداع والقدرة على المنافسة على كافة المستويات، مثنيًا على الأداء المتميز والاحترافي الذى قدمه اللاعبين.