فاتن عبد المعبود تنعى مصطفى فهمي: ملك الدراما المصرية والعربية

نعت الإعلامية فاتن عبد المعبود، الفنان القدير مصطفى فهمي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متأثرًا بجراحته الأخيرة في المخ؛ فى أغسطس الماضي.

وقالت فاتن عبد المعبود خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «فقدنا قيمة فنية كبيرة، الفنان مصطفى فهمي ملك الدراما المصرية والعربية، فقد كان نجم أنيق وشيك».

وتابعت : «مصطفى فهمي ترك بصمة عميقة ومؤثرة فينا كلنا سواء في مصر أو خارجها، وكلنا طبعًا زعلانين على غيابه».

وأكملت: الراحل مصطفى فهمي قدر يوصل لـ 149 عمل فني، من بينهم (رحلة الشقاء، حياة الجوهري، إني خائفة، الرجل الذي أحبه، قصة الأمس، القلب يخطئ أحيانًا، دموع في عيون وقحة).

واختتمت الإعلامية فاتن عبد المعبود، «مصطفى فهمي عانى خلال الساعات الأخيرة بسبب جراحة دقيقة أجراها مؤخرًا، ليغيب عن دنيانا وسط أجواء حزينة وقاسية».

