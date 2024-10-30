وزارة الشباب تطلق ورشة عمل لدعم الصحة النفسية

في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، تعقد الوزارة ورشة عمل متخصصة تهدف لدعم الصحة النفسية عبر برامج النشاط البدني المُشرف عليه كجزء من الرعاية الصحية النفسية. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب نفس الأطفال والمراهقين، في مسعى للاستفادة من النشاط البدني كوسيلة لتعزيز الصحة النفسية.

شارك في الورشة البروفيسور سايمون روزنباوم، أستاذ مساعد في علوم الطب النفسي والصحة النفسية بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، حيث قدم محاضرة حول دور النشاط البدني في تحسين الصحة النفسية، خاصةً لدى الفئات المعرضة للصدمات والحرمان الاجتماعي.

حضر اللقاء الدكتورة سعاد موسى رئيس الجمعية المصرية للعلاج النفسي الإكلينيكي (ECAPA) ،الدكتورة إيمان جابر رئيس الإدارة المركزية للطب النفسي للأطفال والمراهقين - الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان،ومجموعة من المعدين النفسيين الرياضيين و مدربين الاتحادات الرياضية ومجموعة من الرياضيين ولفيف من قيادات الوزارة.