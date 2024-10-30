نيكول سابا: لبنان يا حتة من قلبي هترجعي صامدة وقوية

بعثت النجمة اللبنانية نيكول سابا رسالة مؤثرة إلى وطنها لبنان أكدت فيها أنها ستعود قوية وصامدة، حيث كتبتها بخط يدها، وقالت فيها: "رسالة حبي لبلدي ووطني الحبيب الغالي .. السلام للبنان يا حتة من قلبي، قلبي معك، وراح ترجع أحسن من الأول صامد وشامخ".



وأضافت النجمة نيكول سابا خلال أول ظهور إعلامي لها عقب أزمة لبنان الأخيرة، وذلك من خلال برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه يمنى بدراوي انها متواجدة حاليا بالقاهرة لانشغالها بالعديد من الأعمال الفنية ، مشيرة إلى أنها درست علم النفس ولكن الفن خطفها ، وتعتبر نجاحها في مصر اكبر من نجاحها في لبنان ، وترى نفسها لبنانية بروح مصرية ، كما انها قدمت وتقدم الشخصيات المصرية في اعمالها ، حتى إنها ربحت الرهان حينما جسدت دور الفتاة الشعبية في فيلم "قصة الحي الشعبي" كما غنت خلاله الاغاني الشعبية ، حتى تخرج من أدوار الفتاة الاجنبية او الارستقراطية .

وأشارت إلى أن الزعيم عادل امام نصحها بأهمية اختيار ادوارها بعناية وذلك عقب مشاركتها معه في فيلم "التجربة الدنماركيه " الذي تراه من أهم اعمالها ، كما عملت مع نجل الزعيم المخرج رامي امام في فيلم "نصف دستة اشرار" واعتبرها تجربة مهمة جدا ، لتعود هذه الفترة للتعامل مرة أخرى مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد.

وعن حياتها الأسرية قالت نيكول سابا، إنها ارتبطت بقصة حب بزوجها النجم يوسف الخال، وعن الغيرة في حياتها قالت إن أكثر غيرة واجهتها هى غيرة الشغل ، أما الغيرة الزوجية فهى تهدأ أولا بأول .

وردا على سؤال حول الأمومة في حياتها قالت: إن الأمومة هى أصعب شيء في الحياة ، فهى تلغى "الأنا" ، حيث يصبح الإنسان ملكا لأولاده ، كما أن الامومة غيرت كثيرا منها وجعلتها عملية اكثر ، مشيرة إلى انها بسبب ابنتها "نيكول" أصبحت "قطة بتخربش" أي حد يقرب من ابنته.



وتذكرت نيكول أصعب المواقف في حياتها فقالت ان والدها دخل العناية المركزة يوم زفافها وفراقه كان بمثابة صدمة قوية لها ، كما أن رحيل وائل المصري مدير اعمالها كان خسارة كبيرة لها ، فقد كان أمينا في التعامل معها .



وعن المطبخ في حياتها قالت نيكول انها لا تقف كثيرا في المطبخ ولكن هذا لا يمنع انها "ست بيت" منظمة جدا ، وعن الأكلات المصرية التي تفضلها قالت انها تحب المحشي والكشري والكبدة النية ، حتى ان الفنان الكبير عادل امام قال لها ضاحكا ايام تصوير فيلم التجربة الدنماركيه "انتي ازاي بتأكلي كشري" في إشارة إلى انه سيتسبب في زيادة وزنها ، مشيرة إلى انها تحافظ دائما على وزنها كما أن الجينات تساعدها في ذلك .