18 نوفمبر.. موعد انطلاق فعاليات مهرجان الشعر العربي بالأقصر

يستعد بيت الشعر بالأقصر ومؤسسة بيت الثقافة والفنون المشهرة تحت رقم 78 لسنة 2024، تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، لإطلاق النسخة الجديدة من مهرجان الأقصر للشعر العربي خلال الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر 2024.

يقام حفل الافتتاح بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، في الساعة السابعة مساءً يوم الإثنين 18 نوفمبر المقبل في مركز الأقصر للمؤتمرات.

المهرجان يقام في مدينة الأقصر التاريخية في منتصف شهر نوفمبر من كل عام، ويشرف عليه بيت الشعر بالأقصر، بحضور عدد كبير من الشعراء والنقاد من مختلف محافظات مصر ويمثلون 20 عشرين محافظة مصرية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة وقيادات دائرة الثقافة بالشارقة برئاسة الأستاذ عبدالله العويس رئيس الدائرة، و محمد القصير مدير إدارة الشئون الثقافية، وحضور نوعين للمثقفين ومحبي الإبداع من جمهور مدينة الأقصر.

يحشد المهرجان في هذه الدورة الجديدة عددًا من الشعراء والنقاد، وتتنوع التجارب الإبداعية فيه لتشمل كل ألوان الكتابة من قصائد النثر والشعر الموزون.

تقام أثناء المهرجان حلقة نقدية يشارك فيها مجموعة من النقاد وهم: الدكتور حسين حمودة، والدكتور محمد سليم شوشة، والدكتورة نانسي إبراهيم، والدكتورة كاميليا عبدالفتاح، ويديرها الدكتور محمود النوبي من جامعة الأقصر تناقش الموضوع الرئيس للمهرجان بعنوان (تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة).

يشهد المهرجان حضورًا لافتًا لبعض التجارب الشعرية الشابة، بالإضافة إلى التجارب السابقة، ويحتفي المهرجان بستة شعراء هم الفائزون في مسابقة بيت الشعر السنوية للنشر ويقومون بتوقيع دواوينهم في حفل توقيع يقام أثناء المهرجان في برنامج حافل بالأمسيات والقراءات الشعرية للشعراء المشاركين في المهرجان، وتتنوع أماكن القراءات بين مقر بيت الشعر بالأقصر ومكتبة مصر العامة، وقصر ثقافة الأقصر، وكلية الفنون الجميلة.

كما ينظم بيت الشعر بالتعاون مع جامعة الأقصر وكلية الفنون الجميلة معرضًا للفنون للتشكيلية يشارك فيه عدد من فناني مصر والوطن العربي، ويقام على هامش المعرض أمسية شعرية في مسرح كلية الفنون الجميلة.

يكرم المهرجان الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة الذي تم اختياره الشخصية الثقافية الأكثر تأثيرًا في محافظة الأقصر لعام 2024 وكذلك الدكتور صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور أحمد سمير قوميسير المعرض التشكيلي والشعراء والنقاد المشاركين.