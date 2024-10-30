الهجرة تُنظم فعالية لـ50 طالبًا وطالبة حول السياسة الخارجية المصرية

نظمت وزارة الخارجية والهجرة فعالية اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر حول السياسة الخارجية المصرية بمقر وزارة الخارجية شارك فيها 50 طالبًا وطالبة من ٢٠ جامعة حكومية مصرية من محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس وبني سويف والقليوبية والدقهلية والمنيا والمنوفية وسوهاج وأسيوط وقنا والغربية والفيوم وكفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة ودمياط وأسوان والشرقية والأقصر.

وتأتي الفعالية ضمن أنشطة الدبلوماسية العامة التي تنظمها الوزارة للتفاعل مع الشباب المصري للحديث عن أولويات السياسة الخارجية المصرية وتحدياتها.



شارك دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في الجلسة الافتتاحية للفعالية، حيث أعرب عن سعادته لاستضافة وزارة الخارجية لشباب مصر الواعد، مؤكداً حرص الوزارة على التفاعل مع فئة الشباب من كافة محافظات مصر واجراء حوار تفاعلي متبادل معهم حول السياسة الخارجية المصرية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تعانى منها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، واستعرض التحركات النشطة التي تقوم بها وزارة الخارجية في مختلف الملفات التي تعتلي أولوية الدبلوماسية المصرية، مشيراً إلى الأزمات الإقليمية غير المسبوقة التي تحيط بمصر، مما يتطلب الانخراط بفاعلية وحكمة للتعامل مع هذه التحديات. كما استمع سيادته لآراء الشباب بالنسبة التطورات في الإقليم ومقترحاتهم وتصوراتهم حول سبل التعامل معها.



تضمنت الفعالية عدة جلسات على مدار اليوم مع عدد من مساعدي الوزير ونوابهم، تناولت تطورات العلاقات المصرية مع الدول العربية والافريقية والأوروبية، فضلاً عن لقاءات مع القطاعين الاقتصادي وحقوق الانسان، حيث أتيحت الفرصة للطلبة عقد اجتماعات مع قطاعات الوزارة للتعرف على طبيعة عمل الدبلوماسية المصرية، وتم ترتيب جلسة خاصة للطلبة لاستعراض شروط ومعايير الالتحاق بوزارة الخارجية.