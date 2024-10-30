الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: ذوو الهمم يحظون باهتمام كبير من القيادة السياسية

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم الأول لذوي الهمم، وقد حظى ذوي الهمم باهتمام كبير من القيادة السياسية، من خلال التوسع في أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم في شتى المجالات لمواجهة التحديات.

وأضاف "البخشوان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن المملكة العربية السعودية تدعم أيضًا رؤية القيادة السياسية المصرية فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الطفل والداعم لهذه المسيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يُقدم صاحب السمو الملكي كل الدعم لقادرون باختلاف ويؤيد الدولة المصرية في مسيرة الاهتمام بأطياف المجتمع، موضحًا أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم وهو يحرص على ضمان حقوقهم ودمجهم في المجتمع كشريك أساسي فى الوطن، وهذا يعكس تطبيق الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة.

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم ذوي الإعاقة وهو بالمناسبة دعمًا متواصلًا وليس جديدًا على الرئيس السيسي، كما أن رسائل الرئيس السيسي دائمًا رسائل إنسانية تمنح ذوي الهمم الكثير من المزايا لعل أبرزها الثقة بالنفس، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قدم نموذجًا إنسانيًا لدعم قادرون باختلاف، وينحاز دائمًا للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن احتفالية قادرون باختلاف السنوية للأشخاص ذوي الهمم التي تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية تؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري وتعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة، موضحًا أن الرئيس السيسي راع وقريب من عموم المصريين ويراعي تحقيق أسمى معايير الإنسانية كالعادة، مؤكدًا أن الرئيس أولى اهتمامًا غير مسبوق لرعاية الأشخاص ذوي الهمم، حيث تم إنشاء صندوق قادرون باختلاف وتشريع قانون مُنظم لدوره أحد أهم أوجه اهتمام الدولة بهم، ولهم كل حقوقهم.