شريف العريان يمثل مصر في كونجرس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الدولي

حضر المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي والسكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية كونجرس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الدولي"الأنوك" رقم 27 والمقام في البرتغال في الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل .

كونجرس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الدولي يقام بمشاركة 206 دولة من أعضاء اللجان الأولمبية الوطنية وأيضا رؤساء الاتحادات الدولية الرياضية ومنهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية للكونجرس تأبين كل الشخصيات الذين وافتهم المنية منذ الاجتماع السابق وحتى اليوم ومن بينهم اللواء منير ثابت عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق.

وخلال الكونجرس تم إعلان استضافة مدينة هونج كونج للكونجرس المقبل في دورته ال28 في عام 2026.