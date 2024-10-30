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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء عن مقابر منطقة الإمام الشافعي: لا مساس بأي مبنى له قيمة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الآثار المسجلة ينطبق عليها قانون الآثار، أو مبان تراثية أو ذات قيمة، لابد الحفاظ عليها، وهذا هو التصور والتوجيه الذي تعمل عليه الدولة.

وتطرق «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى هدم مقابر منطقة الإمام الشافعي، قائلا: «حدثت مشكلة، وتم التكليف الفوري بكل الوزارات المعنية بإيقاف فوري لهذا الموضوع، والتأكيد على احترام المباني ذات القيمة الموجودة، بألا يتم المساس بأي مبنى ذو قيمة بالمنطقة».

وتابع: «الدولة المصرية أحرص ما يكون للحفاظ على تراثنا وآثارنا، التي هي جزء من الهوية المصرية، بالتالي أي إجراء حدث في نوع من سوء الفهم أو التجاوز في هذا الموضوع، نعمل عليه، ونتحرك فيه، وما نؤكد عليه أنه لن يتكرر مرة أخرى الفترة المقبلة».

الدكتور مصطفى مدبولي الآثار المسجلة رئيس مجلس الوزراء