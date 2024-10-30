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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غداً.. المؤتمر السنوي الثاني لمركز الكبد والجهاز الهضمي بالدقهلية

جانب من ورش العمل
جانب من ورش العمل التحضيرية
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ينظم مركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بميت غمر في محافظة الدقهلية  التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة غداً الخميس مؤتمره السنوى الثانى بقاعة المؤتمرات بنادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.


فيما يأتي المؤتمر برئاسة الدكتور عبدالغني عاطف بدران مدير المركز  حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات فى مجال الكبد والجهاز الهضمى ومناظير الجهاز الهضمى و بحضور لفيف من قيادات الصحة بالدقهلية بقيادة الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة والدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية ونخبة من اساتذة الجامعات المصرية ". 
فيما أقيمت اليوم الأربعاء ورش عمل فعاليات ومحاضرات نظرية وتدريب عملى داخل المركز لوضع الخطوط العريضه لمحاور المؤتمر.

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الجامعات المصرية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الصحة بالدقهلية المنصورة امانة المراكز الطبية المتخصصة محافظة الدقهلية مدينة المنصورة مركز الكبد والجهاز الهضمى بدماص نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة