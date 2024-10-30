ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: لافروف يزور كازاخستان في 6 نوفمبر لبحث الاستعدادات لزيارة بوتين المرتقبة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى كازاخستان في الـ6 من نوفمبر المقبل.

وذكرت "زاخاروفا": "أنه من 6 إلى 7 نوفمبر المقبل، سيجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة عمل إلى كازاخستان حيث سيعقد محادثات مع نظيره الكازاخستاني ونائب رئيس الوزراء".

وأشارت إلى، أن المحادثات ستتركز على الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى كازاخستان.. مُضيفة أنها ستتناول أيضًا أجندة التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والتفاعل عبر المنصات متعددة الأطراف كـ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنجهاي للتعاون.

الخارجية الروسية كازاخستان لافروف بوتين زيارة بوتين