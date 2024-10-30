الخارجية الروسية: لافروف يزور كازاخستان في 6 نوفمبر لبحث الاستعدادات لزيارة بوتين المرتقبة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى كازاخستان في الـ6 من نوفمبر المقبل.

وذكرت "زاخاروفا": "أنه من 6 إلى 7 نوفمبر المقبل، سيجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة عمل إلى كازاخستان حيث سيعقد محادثات مع نظيره الكازاخستاني ونائب رئيس الوزراء".

وأشارت إلى، أن المحادثات ستتركز على الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى كازاخستان.. مُضيفة أنها ستتناول أيضًا أجندة التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والتفاعل عبر المنصات متعددة الأطراف كـ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنجهاي للتعاون.