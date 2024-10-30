الدورى المصري.. سموحة يتقدم على حرس الحدود في الشوط الأول

تقدم فريق سموحة على مضيفة حرس الحدود، بهدفين لهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة، بينهما الآن على ملعب " استاد حرس الحدود"، ضمن منافسات انطلاقة الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2025/2024.



أحرز هدفي الشوط الأول، اللاعب محمود صابر عبد المحسن في الدقيقة الـ 34 ، لصالح الضيوف، بينما جاء هدف التعديل عن طريق اللاعب محمد أشرف فى الدقيقة الـ 45 من ركلة جزاء لصالح فريق حرس الحدود، بينما جاء الهدف الثانى للضيوف عن طريق اللاعب عبد الكبير الوادي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول.



ودخل أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.



خط الدفاع: ميدو مصطفى، محمد ربيعة، عبدالرحمن عامر، محمد كناريا.

خط الوسط: أبوبكر ليادي، دوكو دودو، محمود صابر.

خط الهجوم: صامويل أمادي، حسام حسن، عبدالكريم الوادي.

بينما دخل محمد يوسف اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حارس المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد عماد، بهاء سمير، محمد الدغيمي.

خط الوسط: محمد زقا، إيزي ايميكا، محمود أوكا، محمود أبو جودة.

خط الهجوم: محمود ممدوح، قاريديول تريسور.



