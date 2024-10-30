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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة سيدة مسنة عثر عليه داخل مسكنها في المطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة المطرية  بدفن جثة سيدة مسنة عثر عليها داخل مسكنها عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة كما أمرت جهات التحقيق باستدعاء أسرتها.


كشفت التحقيقات الأولية أن  مسنه توفيت نتيجة اصابتها بامراض الشيخوخة وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها ولا توجد بها بعثرة في محتويات الشقة.

 

تلقت قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في أحد  العقارات بمنطقة المطرية وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ  والفحص تبين صحة البلاغ الوارد و
تم نقل الجثة الي المشرحة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات وفاتها.

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