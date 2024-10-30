أسعار الذهب بالأسواق المحلية مساء اليوم الأربعاء

استقرت اسعار الذهب بالأسواق المحلية مساء اليوم بعد ان ارتفعت في التعاملات الصباحية بقيمة 15 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3770 جنيهًا، في حين ترجعت الأوقية بنحو 6 دولارات، لتسجل 2778 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 2790 دولارًا.



سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.

و ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3730 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3755 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 42 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2742 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2784 دولارًا.

في حين، كشف تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم عن تراجع حجم مشتريات المصريين ليسجل 38 طنا خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري، بنسبة تراجع بلغت 16.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجل فيها الطلب نحو 45.5 طن.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاض بيانات الوظائف الشاغرة بأكثر من المتوقع في سبتمبر، حيث حدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل كمحور رئيسي لسياساته النقدية، وأكدت هذه الأرقام عمليًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وانخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 7.44 مليون في سبتمبر، وتم تعديل قراءة أغسطس إلى 7.86 مليون من 8.04 مليون المقدرة سابقًا.

في حين تحسن مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمرات إلى 108.7 في أكتوبر من 98.7 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات قراءة 99.5.