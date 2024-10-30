مناقشة رواية "ثلاث ملكات من مصر" لـ منى زكى بمكتبة القاهرة

أقيمت ندوه لمناقشة رواية ثلاث ملكات من مصر للروائية الدكتورة مني ذكي، فى مكتبة القاهرة بالزمالك بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والسفراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين.

أدار الندوة يحيى رياض يوسف، مدير مكتبة القاهرة الكبرى، وتحدث في الندوة دكتوره ايمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، وتحدث أيضا بالندوة دكتورعايدي على جمعة استاذ الأدب والنقد في جامعة اكتوبر للعلوم الحديثه والأدب.

وتحدث بالندوة الكاتب والمخرج الإذاعي الكبير ايمن فتيحة والكاتبة الصحفية الدكتورة ساميه ابوالنصر امين عام المنتدى الاستراتيجى، وقالت إن الرواية تعبر عن المشاعر و تتحدث عن المرأة الوفية المخلصة لغة شديدة الروعة وشديدة الإحساس، اللغة تتنوع ما بين اللغة السردية والوصفية الحوارية..

وأضافت: "الرواية تعبر عن قيمة الصداقة الحقيقية ألتى أصبحت مفقودة فى هذا المجتمع كما اثنت على تشبيه المرأة بالملكة فهى تستحق هذا".

واشارت ايمان نجم، وكيل وزارة الثقافة، إلى أهمية الرواية فى تهذيب السلوك ونشر الاخلاقيات الحميدة بين أبناء المجتمع الواحد..

وقال الدكتور عايدى جمعه، أستاذ الادب والنقد إن اللغة السردية فى الرواية هى لغة متميزة كل جملة فيها مجازات رائعة.

بينما قالت الروائية الدكتورة منى زكى، إن الترابط فى حياة الملكات مع السيدات المعاصرات فعلا مقصود، موضحة ان ما استفزها لكتابة هذه الرواية النظرة الظالمة المرأة المضحية المتفانية فهى محاولة بتصحيح صورة المرأة وتبصير الرجل بدور المرأة الحقيقى فغى المجتمع.

حضر الندوة التي استمرت على مدار ساعتين كوكبة من الشخصيات المؤثرة شاركوا في اللقاء لمناقشة الرواية وهم: الدكتورة نفين الكيلاني ، والسفيرة سها الجندي، والمستشار عدلي حسين، وسفير الأردن بمصر السفير عمر سليم ، و السفير عزت سعد المدير التنفيذي لمجلس الشؤون الخارجية، و بعض ممثلي السفارات العربية و الاجنبية بمصر، كما حضر نخبة من الشخصيات العامة و عمداء و أسااتذة جامعات و نقاد و إعلاميين.