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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أسرة محمد منير : "الكينج" بخير وسيعود لمنزله قريباً

الفنان محمد منير
الفنان محمد منير
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أكدت أسرة الفنان الكبير الكينج محمد منير ، أنه بصحة جيدة، وقريباً يستعيد نشاطه بعد تعرضه لحاله اجهاد بدني  بسبب الجهد الكبير الذي بذله الأيام الماضية بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد وأيضاً حرصه الشديد على المشاركة في احتفالات أكتوبر، وهو أمر استلزم دخوله برغبته للمستشفى قبل يومين للاطمئنان وإجراء فحوصات طبيه.


وحسب تأكيد أسره محمد منير فإنه بخير و محاط بكامل عائلته،  ويلاقي كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفى الذي أجرى فيه الفحوصات الطبية قبل يومين.
وأكدت أسرة منير ، أنه سيكون في منزله خلال أيام  لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني كلها بهجة وسعادة وأغاني تناقش مواضيع مختلفة تلمس أحاسيس الجمهور.

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