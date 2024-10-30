تأجيل استئناف 8 متهمين على حكم المؤبد بقتل طالب جامعي

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم، تأجيل نظر استئناف 8 متهمين على حكم المؤبد الصادر من محكمة أول درجة، لاتهامهم باستعراض القوة وقتل طالب بالمعادي، لجلسة 22 ديسمبر.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت 8 متهمين على خلفية استعراض القوة بالأسلحة البيضاء، وقتل المجني عليه "محمود عاشور" مع سبق الإصرار والترصد.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم "محمود م" و عاشور م" و"عبدالله ن"، مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء بقصد ترويعهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه "محمود ع." عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه مفصحًا الرابع عن مقصدهم بقتله إثر خلاف مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء، وما أن ظفروا به حتى شلوا حركته واوسعه ضربًا محدثين ما به من إصابات بطعنات متفرقة في الجسد، فخارت قواه وفارق الحياة متأثرًا باصابته.