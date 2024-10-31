سينما أوبرا ترحل.. ومشروع استثماري جديد يولد في سوهاج

تخيّل أن تكون قد شهدت طفولتك وأيام شبابك تتخللها زيارات متكررة إلى ذلك الصرح الشاهق، حيث تنبثق الأضواء وتنهمر الكلمات من شاشة فضية كبيرة، لتأخذك إلى عوالم أخرى بعيدة، مكان كان فيه السينما أكثر من مجرد تسلية، مكان هو بوابة إلى الأحلام والخيال، هذا المكان هو "سينما أوبرا" في محافظة سوهاج، التي أوشكت الآن على أن تكون مجرد ذكرى.

ففي مشهد حزين ومؤثر، شهدت مدينة سوهاج، وداعًا مؤلمًا لأيقونة من أيقوناتها الثقافية، حيث بدأ بالفعل تنفيذ قرار إزالة "سينما أوبرا" التاريخية، هذا القرار، الذي اتخذ في إطار خطة المحافظة لاستغلال الأصول غير المستغلة، يهدف إلى إنشاء مشروع استثماري جديد يحقق عوائد اقتصادية للمحافظة.

فيعتبر الأهالي أن "سينما أوبرا" أكثر من مجرد مبنى قديم، فهي جزء لا يتجزأ من ذاكرة أجيال عديدة في سوهاج، فهي كانت شاهدة على أفراحهم وأحزانهم، وملاذًا لهم في أوقات فراغهم، ومع رحيلها يختفي جزء كبير من هوية المدينة وتراثها الثقافي.

وأثار قرار إزالة السينما جدلًا واسعًا بين أهالي سوهاج، حيث عبّر الكثيرون عن حزنهم الشديد على هذا الخسارة، وطالبوا بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي، ولو بجزء منه، من جهة أخرى، تؤكد المحافظة على أهمية الاستثمار في المشاريع التنموية التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

وكان اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، تفقد مؤخرًا أعمال إزالة " سينما أوبرا " وإخلاء الموقع تمهيدا لإنشاء مشروع استثماري لخدمة أبناء المحافظة، ورافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة وطرحها للاستثمار لتوفير مصدر دخل اقتصادي.

وبدأت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج في إجراءات إزالة " سينما أوبرا " بميدان الثقافة واستغلال الموقع المتميز بوسط المدينة في إنشاء مشروع استثماري متكامل لخدمة أهالي سوهاج، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.

ويعد موقع "سينما أوبرا" أحد الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، وهو غير مستغل منذ عشرات السنين، نظرا لقدم وتهالك المبنى، ومن المقرر استغلال الموقع في إقامة مشروع استثماري " تجاري، إداري، خدمي، وترفيهي"، مع مراعاة الحفاظ على الأهمية والمقومات الثقافية للسينما.

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