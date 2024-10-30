وفاة سائق أتوبيس نقل عام على الطريق الدولي غرب الإسكندرية

تسبب حادث تصادم أتوبيس نقل عام على الطريق الدولي بالاسكندرية اليوم الأربعاء، فى بوفاة سائقه بعد نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج، هو و 38 شخص آخرين، ورفعت الأجهزة الأمنية بمعاونة هيئة النقل العام بمعدات متخصصة الأتوبيس من موقع الحادث.

جاء ذلك بعدما تسبب حادث تصادم أتوبيس نقل عام في عمود إنارة بجانب الطريق في تحطيم واجهته وأجزاء كبيرة منه، مع وجود إصابات لبعض الأشخاص بداخله، على الطريق الدولى غرب الإسكندرية، بالقرب من محور أبو زكري.

تسبب حادث التصادم بإصابة 39 شخصًا، بجروح مختلفة في أنحاء الجسم وأكد مصدر طبي نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم، من بينهم السائق الذي توفي متأثرًا بجروحه.

تلقت الأجهزة الامنية إخطار بوقوع حادث تصادم وتم الدفع ب5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لمعالجة المصابين والتعامل في حالة وجود حالات حرجة، وسط تواجد أمني كثيف لقوات المرور بالإسكندرية.

وجرى مقل بعض المصابين والبالغ عددهم 14 مصاب إلى مستشفي جمال حمادة، بينما نقل 10 مصابين لمستشفى العامرية، ولمستشفى الجمهورية تم نقل 5 مصابين، و4 مصابين لمستشفى مصطفى كامل العسكري، 4 مصابين لمستشفى جمال عبد الناصر، و2 مصابين لمستشفى السلامة.

وكشف مصدر طبي أن الإصابات تنوعت ما بين جروح وكسور، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية ومتابعة حالات المصابين لعدم حدوث أي مضاعفات خطيرة لهم.