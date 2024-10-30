"الأونروا": تفكيك الوكالة سيكون تأثيره كارثيا على غزة

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن تفكيك الوكالة سيكون له تأثيرًا كارثيًا على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح "لازاريني"، أن انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لدعم الوكالة، بما يتناسب مع خطورة الوضع في غزة.

وقال "لازاريني": "لن تنهي هذه القوانين وضع اللاجئين الفلسطينيين. بل إنها ستلحق ضررًا شديدًا بحياتهم ومستقبلهم".. كما دعا الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لدعم الوكالة، بما يتناسب مع خطورة الوضع الحالي.