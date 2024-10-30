أمن السويس يكثف جهوده لكشف لغز مقتل فتاة ودفنها بأرض فضاء

تكثف مباحث السويس جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل فتاة ودفن جثمانها في أرض خالية بنطاق حي فيصل، بغرض إخفاء الجريمة.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد وجود جثة مدفونة بأرض خالية، بعد محطة الوقود بمنطقة التوفيقية، قبل كلية الطب، وانتقلت على الفور قوة من مباحث قسم فيصل لموقع البلاغ.

عثر رجال الشرطة على جثة لفتاة مدفونة، بنطاق حي فيصل بالسويس، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وأفادت المعاينة ومناظرة الجثمان أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر، ووجود شبهة جنائية وراء وفاتها، وأن الدفن بمكان العثور عليها وغير المخصص كمدافن، غرضة إخفاء الجثمان.

وكشفت التحريات الأمنية ومراجعة بلاغات المتغيبين أن المتوفاة فتاة تدعي "ليلى .م.ج" 17 عامًا، وقررت جهات التحقيق نقل جثمان المتوفاة الى ثلاجة حفظ الموتى وانتداب الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وسبب وتوقيت الوفاة