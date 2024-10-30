وزير السياحة: طريقة تنظيف أسود قصر النيل صحيحة تحت إشراف «الأعلى للآثار»

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن موضوع أسود مدخل كوبري قصر النيل، أخذ ضجة كبيرة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة بدأت في حملة كبيرة لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة في المحافظة، واستعانت بالمجلس الأعلى للآثار، لما لديه من خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه التماثيل.

وأضاف «فتحي» خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن المجلس الأعلى للآثار يعمل وفقًا لخطة معينة، وتنظيف الأسود تم أولًا بطريقة محددة باستخدام الهواء، وبعد ذلك تم غسله بصابون متعادل مخصص لهذا النوع من التماثيل، وبعد ذلك تم وضع مادة عازلة عليه، وهذا العازل قد يبدو لامعًا، لكن مع التغيرات الجوية سيأخذ التمثال شكله الطبيعي.

وأشار إلى أن هذا الموضوع مدروس علميًا، وهناك معرفة كافية بطريقة التعامل مع هذه التماثيل، والأهم من ذلك، أن هذه التماثيل تم عمل صيانة لها قبل ذلك، وبدا نجاح هذه الصيانة في عدم وجود أي نوع من الصدأ عند الكشف عليها، وهذا دليل على أن طريقة الصيانة كانت صحيحة.