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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مصطفى كامل عن الكينج: "بخير ودخوله العناية المركزة غير صحيح"

محمد منير
محمد منير
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طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية بعد الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى العناية المركزة. 

وأضاف كامل في بيان صحفي؛ الكينج زي الفل وجمعنى حديث معه منذ قليل وهو يتمتع بصحة جيدة.

وأشار إلى أن محمد منير أجرى عدة فحوصات طبية للاطمئنان على نفسه، ولا صحة لدخوله العناية المركزة.

يذكر أن منير شارك أنغام مؤخرا الغناء في احتفالية "القبائل العربية والعائلات المصرية"، وخلال خطابه في الاحتفالية، وجه الرئيس السيسي التحية وكلمات الشكر لكل من أسهم في الحفل من قائمين ومشاركين وفنانين، وقال: "أخص هنا بالذكر الفنان محمد منير، وأرجو أن نشكره نحن أيضًا على مساهمته وعلى إصراره على أن يكون متواجدا معنا، وربنا يعطيه الصحة".

مصطفى كامل الكينج بخير صحة لدخوله العناية المركزة