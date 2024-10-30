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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم في البنوك

الدولار
الدولار
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استقر  سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30-10-2024، بنحو 48,51 جنيه للشراء، 48,61 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري، وجاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.71 جنيه للشراء، 48.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 48.77 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.
 

أبوظبي الإسلامي البنك التجاري الدولي البنك الأه البنك العربى الإفريقى البنك الاهلى المصرى