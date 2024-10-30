ملتقى "طهاة مبدعون" يختتم فعالياته بالقاهرة

اختتم اليوم، ملتقى "طهاة مبدعون"، الذي أقيم بالقاهرة على مدار 3 أيام، فعالياته، وسط مشاركة واسعة من خبراء فنون الطهي والشيفات المميزين بمصر وعدد من الدول العربية بينها السعودية والمغرب وليبيا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبده وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وألقى الدكتور هشام وهبة، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وممثل الغرفة في رعاية الملتقى، كلمة في ختام الفعاليات، أكد فيها على أهمية دور غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في دعم وتطوير القطاع السياحي في مصر، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى دائماً لتوفير بيئة داعمة ومشجعة للعاملين في مجال المطاعم والضيافة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها هذه الصناعة الحيوية.

وأوضح "وهبة" أن الغرفة تعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح، من خلال توفير الدورات التدريبية والبرامج التي تسهم في تطوير مهارات العاملين وتحديث المعايير العالمية المعتمدة.

ولفت إلى أن مثل هذه الفعاليات، كملتقى "طهاة مبدعون"، تعتبر فرصة ذهبية للترويج للمطبخ المصري وتعزيز مكانته على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن دعم الغرفة لهذا الحدث يأتي انطلاقاً من حرصها على تمكين الطهاة الموهوبين من التعبير عن إبداعاتهم، وتقديم تجارب استثنائية للزوار.

ووجه الشكر للقائمين على تنظيم الملتقى، مشيداً بجهودهم في خلق منصة تتيح للطهاه تبادل الأفكار والخبرات، مما يساهم في إثراء وتطوير القطاع السياحي، وتحقيق الاستدامة فيه.