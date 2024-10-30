محمد قداح رئيسا للاتحاد المصري لصيد الأسماك بالتزكية

فاز المهندس محمد قداح برئاسة الاتحاد المصري لصيد الأسماك للدورة الرابعة علي التوالي بالتزكية بعد غلق باب الترشح اليوم الأربعاء ولم يتقدم أي مرشح لمنافسة "قداح" في الانتخابات التي كان مقرر إقامتها 4 ديسمبر المقبل.

كما فاز مسعد أبو الرجال بمنصب نائب الرئيس بالتزكية لعدم تقدم أي شخص بالترشح على المنصب.

ويتولي المهندس محمد قداح رئاسة الاتحاد المصري لصيد الأسماك منذ عام 2012 وتمكن في الفترة الماضية من تحقيق إنجازات كبيرة من خلال تنظيم بطولات عالمية وقارية وإقلمية واستضافة أكبر الاحداث في رياضة صيد الأسماك.

وبعد غلق باب الترشيح لانتخابات اتحاد صيد الأسماك وحسم مقعدي الرئيس والنائب سيتم اجراء انتخابات علي منصب العضوية ويتتافس 6 مرشحين سيتم اختيار 5 منهم في مجلس الإدارة الجديد وهم هشام فريد وماجد بطرس وأدهم اليماني وأحمد رجب ووليد لطفي وعمرو إبراهيم.

تضم الجمعية العمومية لاتحاد صيد الأسماك 10 اعضاء لهم حق الحضور والتصويت وهم : الزهور والمعادى وهليوبوليس وصيد الدقي وطنطا ويخت الإسكندرية وسبورتنج والجمارك والبحرى اليوناني.