نيابة السويس تباشر التحقيق في واقعة العثور على جثمان شاب فوق حاوية 

باشرت نيابة السويس التحقيق في واقعة العثور على جثمان شاب فوق حاوية بالمنطقة الحرة الأدبية.

وقررت النيابة عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وسبب وتوقيت الوفاة، وما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقت شرطة النجدة بلاغً من سائق شاحنة يفيد العثور على جثة أعلى حاوية كان ينقلها من إحدى المحافظات إلى المنطقة الحرة الأدبية في السويس.

وقال السائق و التباع رفقته، أنهما ينقلان حاويات بضائع من المنطقة الحرة إلى المحافظات والعكس، ولم يشعرا طوال الرحلة باي شيء أو ارتطام الجثة فوق الحاوية.

و أفادت المعاينة بأن الجثة لشاب سقط على الحاوية، مجهول الهوية، يرتدي قميص و شورت، وتسبب سقوطه و ارتطامه بسقف الحاوية المعدني في حدوث نزيف بموقع سقوطه، وسالت دمائه على جاب الحاوية.