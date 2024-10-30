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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: لا يوجد أي نقص في السلع وتجاوزنا أزمة الدواء

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن شركة بايك الصينية، واحدة من أكبر الشركات في مجال إنتاج سيارات الكهرباء أو الهجين، «تعاقدنا معها لتوطين صناعة السيارات في مصر لتغطية السوق المحلي، ويكون فرصة لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة».

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «أطمئن المصريين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، لدينا كم جيد من السلع الأساسية، ولا يوجد أي نقص في السلع».

وتابع: «أيضا في قطاع الأدوية عبرنا الأزمة وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل وشغالين مع كل شركات التصنيع لوضع المخزون الاستراتيجي لـ6 أشهر مقبلة».

حل أزمة الدواء الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزارء