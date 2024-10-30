رئيس الوزراء: لا يوجد أي نقص في السلع وتجاوزنا أزمة الدواء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن شركة بايك الصينية، واحدة من أكبر الشركات في مجال إنتاج سيارات الكهرباء أو الهجين، «تعاقدنا معها لتوطين صناعة السيارات في مصر لتغطية السوق المحلي، ويكون فرصة لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة».

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «أطمئن المصريين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، لدينا كم جيد من السلع الأساسية، ولا يوجد أي نقص في السلع».

وتابع: «أيضا في قطاع الأدوية عبرنا الأزمة وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل وشغالين مع كل شركات التصنيع لوضع المخزون الاستراتيجي لـ6 أشهر مقبلة».