السعودية تدعو لعقد قمة عربية إسلامية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

دعت المملكة العربية السعودية لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 نوفمبر 2024م ؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأكدت المملكة، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أنها تتابع تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها.

وأضافت المملكة، أنها تؤكد مجددًا إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية.

وجاءت دعوة المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة؛ امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، وبناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستكمالًا للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة.