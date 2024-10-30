ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدعو لعقد قمة عربية إسلامية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

السعودية
السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعت المملكة العربية السعودية لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 نوفمبر 2024م ؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأكدت المملكة، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أنها تتابع تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها.

وأضافت المملكة، أنها تؤكد مجددًا إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية.

وجاءت دعوة المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة؛ امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، وبناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستكمالًا للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

السعودية قمة عربية إسلامية العدوان الإسرائيلي فلسطين لبنان