فرنسا تدين القصف الإسرائيلي على "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة وتدعو مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار

أدانت فرنسا بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس مبنى في مدينة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، أسفرت عن مقتل نحو مائة شخص، بينهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي، إن بلاده تدين أيضا استهداف الاحتلال الإسرائيلي الأخير للمستشفيات في شمال قطاع غزة الخاضعة لأوامر الإخلاء التي تؤوي مرضى في حالة حرجة.

وطالبت برفع الحصار المفروض على شمال غزة من دون تأخير كما دعت إلى إعادة فتح جميع نقاط العبور وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل "آمن وواسع النطاق ودون عوائق".

وجددت فرنسا في بيانها الدعوة إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة مؤكدة أن معاناة شعب غزة يجب أن تنتهي ويجب إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأعلن (الدفاع المدني) في قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء سقوط قرابة 100 فلسطيني إضافة إلى فقدان نحو 40 آخرين ضحايا غارة الاحتلال الإسرائيلي على منزل في (بيت لاهيا) بشمال قطاع غزة.