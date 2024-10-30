أول كلمة للأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم عقب تسلم منصبه

قال الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم، خلال أول كلمة له منذ تسلمه منصبه، إن الحزب متمسك بنهج حسن نصر الله، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف قاسم: "سنحافظ على التوجهات السياسية المرسومة ونتعامل مع تطورات المرحلة. أهل غزة لهم حق علينا بأن ننصرهم.

وتابع سنتستمر في تنفيذ خطة الحرب وسنبقى في مسار الحرب. اعتمدنا سياسة الدفاع الاستباقي في المواجهة مع إسرائيل. الحرب على لبنان وغزة هي حرب إسرائيلية وأمريكية وأوروبية وعالمية. لا نقاتل نيابة عن أحد بل نقاتل لتحقيق مشروعنا."

وتابع الأمين العام لحزب الله: "إيران تدعم مشروعنا ولا تطلب منا شيئا. تفجيرات البيجر واللاسلكي طالت نحو 4 آلاف شخص. تعرضنا لضربات عديدة لكننا تمكنا من النهوض بعدها. ننتظر الالتحام المباشر مع القوات الإسرائيلية. يمكننا مواصلة القتال لأيام وأسابيع وشهور. حزب الله سيحقق النصر في الحرب مع إسرائيل. نحن الآن في مرحلة الصمود والصبر."

وقال : "إذا قرر الإسرائيليون وقف الحرب فإننا نقبل ذلك ولكن بالشروط التي نراها مناسبة. حتى الآن لا يوجد اقتراح تقبله إسرائيل حتى يتم عرضه علينا لمناقشته. لن نستجدي وقف إطلاق النار مهما استمرت مدة الحرب" .