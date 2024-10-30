تأجيل محاكمة شاب بتهمة هتك عرض فتاة داخل محل في مدينة بدر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض فتاة داخل محل في مدينة بدر، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، لحضور المتهم من محبسه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد ‏وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، ووجهت له تهمة هتك عرض فتاة في مدينة بدر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4763 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 571 لسنة 2024 القاهرة، عن قيام المتهم "إيمن .م"، بهتك عرض فتاة أثناء وقوفها داخل محل مأكولات فأقدم المتهم على ملامسة جسدها، أكثر من مرة، وخلالها واجهته الفتاة وطالبته بالبعد عنها، ولكنه استمر في ملامسه جسدها وعلى إثرها تشاجرت معه، وطلبت رجال مباحث قسم مدينة بدر، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التي كشفت أن المتهم اعتدى على الفتاة أكثر من مرة، وتم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.