وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمتها عن 15 مليون جنيه

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم إجراء تيسيرات للمشروعات أقل من ١٥ مليون جنيه؛ حيث سيتم الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح، مضيفًا أن أول فحص ضريبي سيكون عقب ٥ سنوات، ودفاتر وحسابات مبسطة وغيرها من الإجراءات.

وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي لرئاسة الوزراء، أنه أيضًا تمت الموافقة على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث سيكون هناك آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن سنوات ما قبل ٢٠٢٠، كما أنه سيتم قبول كافة التعديلات على الإقرارات السابقة دون عقوبات، كما سيتم تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وإنهاء النزاعات المتعلقة بالضريبة العقارية.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض التعديلات على البرلمان وسيتم إقراره وتفعيله فورًا وهذه الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.