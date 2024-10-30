بالتزكية.. قائمة طارق الحسيني تفوز بانتخابات اتحاد السلاح

أغلق اليوم الأربعاء ى تمام الساعه الرابعة عصراً باب الترشح لرئاسة وعضوية الاتحاد المصري للسلاح عن دورة 2024-2028.

ولم تتقدم سوى قائمة كابتن طارق الحسيني لخوض الانتخابات المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر، لتفوز القائمة بالتزكية برئاسة وعضوية مجلس الادارة لدروة جديدة 2024/ 2028.

تضم قائمة كابتن طارق الحسيني أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادوا الاتحاد تحت رئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين لتحقيق انجازات عالمية وأولمبية في طفرة لم تحدث من قبل في اتحاد السلاح، حيث تضم القائمة كلاً من: ايمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، احمد نبيل، احمد سمير الميدانى، ايمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، امانى البحيرى، امنية حسين.

وتقدمت القائمة بالكامل بأوراق ترشحها يوم الجمعية الموافق 25 أكتوبر 2024 في أول أيام فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة للدورة 2024-2028، وذلك بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الأولمبية باستاد القاهرة.

وحسب لائحة الاتحاد المصري للسلاح تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والتي تضم رئيسًا و 11 عضوًا على أن يتحدد نائبان في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

ودعا الاتحاد المصري للسلاح لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية المصرية والتي يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024-2028.

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد السلاح 11 هيئة رياضية لها حق التصويت في الانتخابات وهي: نادي السلاح المصري، نادي السلاح السكندري، نادي الصيد، نادي الشمس، نادي مدينة نصر، نادي النجوم، نادي طنطا، نادي المعادي، نادي اتحاد الشرطة الرياضي، نادي المؤسسة العسكرية، نادي سبورتنج الرياضي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للسلاح كان قد حقق طفرة كبيرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الأولمبي خلال الدورتين السابقتين بمجلس إدارة يتكون من غالبية هذه القائمة اختتمت بحصول مصر على ميدالية برونزية من خلال محمد السيد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ليؤكد السلاح المصري نجاحاته العالمية بعد الحصول على ميداليات في جميع بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وينهي الموسم بميدالية أولمبية غالية.