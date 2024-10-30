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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري المصري.. تعرف على تشكيل حرس الحدود أمام سموحة

حرس الحدود
حرس الحدود
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أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سموحة، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد حرس الحدود"، ضمن منافسات انطلاقة الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2025/2024.
جاء تشكيل فريق حرس الحدود كالتالى:
حارس المرمى: محمود الزنفلي.
خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد عماد، بهاء سمير، محمد الدغيمي.
خط الوسط: محمد زقا، إيزي ايميكا، محمود أوكا، محمود أبو جودة.
خط الهجوم: محمود ممدوح، قاريديول تريسور.

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