الدوري المصري.. تعرف على تشكيل حرس الحدود أمام سموحة

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سموحة، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد حرس الحدود"، ضمن منافسات انطلاقة الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2025/2024.

جاء تشكيل فريق حرس الحدود كالتالى:

حارس المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد عماد، بهاء سمير، محمد الدغيمي.

خط الوسط: محمد زقا، إيزي ايميكا، محمود أوكا، محمود أبو جودة.

خط الهجوم: محمود ممدوح، قاريديول تريسور.