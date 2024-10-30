محافظ الشرقية: المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق والبعد عن التفكير النمطي

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والمستشار العسكري للمحافظة ، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

بدأ المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة أحمد سامي خاطر بمناسبة توليه منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي بجانب عمله مدير عام فرع ثقافة الشرقية، وكذلك الترحيب بمحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد لإنضمامه لعضوية المجلس التنفيذي للمحافظة متمنياً لهما التوفيق والسداد في مهام عملهما الجديد.

كما حرص محافظ الشرقية على تقديم الشكر للمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم السابق وذلك تقديراً لما قدمه خلال فترة عمله بالمحافظة من أداء متميز وجهد ملموس للإرتقاء بمنظومة التعليم العام والفني داخل مدارس المحافظة.

أكد المحافظ، أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في أقل وقت وبأقل جهد وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء افضل قائلاً" كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك".