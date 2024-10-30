بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بحضور وزيري المالية والسياحة

تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، اليوم الأربعاء، نقلاً عن فضائية إكسترا نيوز، لمؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بحضور وزيرى المالية والسياحة والآثار.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بمحافظة الإسكندرية، باسم شركة "دراسكيم للكيماويات المتخصصة" ش.ذ.م.م لمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة، على مساحة 157 ألف م2.

https://www.youtube.com/live/X76V9qs1PfQ?si=EWdM9qe9G9Y014Pz