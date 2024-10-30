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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بحضور وزيري المالية والسياحة

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
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تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، اليوم الأربعاء، نقلاً عن فضائية إكسترا نيوز، لمؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  بحضور وزيرى المالية والسياحة والآثار.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بمحافظة الإسكندرية، باسم شركة "دراسكيم للكيماويات المتخصصة" ش.ذ.م.م لمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة، على مساحة 157 ألف م2.

https://www.youtube.com/live/X76V9qs1PfQ?si=EWdM9qe9G9Y014Pz

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي