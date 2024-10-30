وزير العمل: صرف مليون و900 ألف جنيه تعويضات لـ18 عاملًا

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات صرف مبلغ مليون و900 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين، و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ،ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية و الإسكندرية، بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ، و 20 ألف جنيه لكل مُصاب؛ وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.

بدأت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة اليوم في إنهاء إجراءات صرف مليون و580 ألف جنيه لـ 7 حالات وفاة،و9 مصابين ضحايا تصادم 3 سيارات نقل بالطريق "الصحراوي - الكريمات" بحلوان.

وكذلك صرف 400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العمال لقيا مصرعهما ،بعد سقوطهما من فوق "سقالة" أثناء العمل، في محافظتي الشرقية و الإسكندرية،بواقع 200 ألف جنيه لكل منهما.

وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى.

وأكد أن الإدارة المركزية لـ العمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة ،وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة اعتمدنا المستحقات اليوم."