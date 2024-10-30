الجيزة تسجل حالتي انتحار خلال 24 ساعة والسبب الاكتئاب

شهدت محافظة الجيزة واقعتين مأساويتين حيث أقدم مسن على انهاء حياته شنقا حزنا على وفاة زوجته ودخوله في حالة اكتئاب، كما أقدم عاطل على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية وحالة اكتئاب بسبب خلافات أسرية خلال ال24 ساعة الماضية.

مسن العمرانية أنهي حياته حزنا على زوجته

أنهي مسن 70 سنة حياته شنقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لمعاناته من حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عاطل الصف دفعته الخلافات الأسرية للانتحار

كما شهدت منطقة الصف بالجيزة واقعة مأساوية أقدم فيها عاطل 40 سنة على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية وحالة اكتئاب بسبب خلافات أسرية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.