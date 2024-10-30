ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجيزة تسجل حالتي انتحار خلال 24 ساعة والسبب الاكتئاب

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت محافظة الجيزة واقعتين مأساويتين حيث أقدم مسن على انهاء حياته شنقا حزنا على وفاة زوجته ودخوله في حالة اكتئاب، كما أقدم عاطل على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية وحالة اكتئاب بسبب خلافات أسرية خلال ال24 ساعة الماضية.

مسن العمرانية أنهي حياته حزنا على زوجته

أنهي مسن 70 سنة حياته شنقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لمعاناته من حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عاطل الصف دفعته الخلافات الأسرية للانتحار 

كما شهدت منطقة الصف بالجيزة واقعة مأساوية أقدم فيها عاطل 40 سنة على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية وحالة اكتئاب بسبب خلافات أسرية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الـ24 ساعة الماضية أزمة نفسية الخلافات الأسرية إنهاء حياته شنقا أنهى حياته شنقا انهاء حياته النيابة العامة بسبب خلافات اسرية بسبب خلافات بأزمة نفسية خلال الـ24 ساعة الماضية خلال 24 ساعة قسم شرطة العمرانية بالجيزة قسم شرطة العمرانية شنق شنقا مرورة بأزمة نفسية محافظة الجيزة