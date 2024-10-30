إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والفرعية و الميادين العامة لتيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط للشوارع وكذلك لتحسين الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

شنت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر، صباح اليوم حملة لرفع الإشغالات عن كافة شوارع ومداخل المدينة، وتيسير حركة المرور، وقد أسفرت الحملة اليوم عن رفع 7 حالات إشغال.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع شرطة المرافق بشن حملة مكبرة لرفع الاشغالات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، و أسفرت الحملة عن ضبط 55 حالة رفع إشغال و15 حالة ضبط اشغال وتحرير 10 محاضر اشغال.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إشغالات مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق بمركز مدينة بلبيس حيث تم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بعدد من شوارع مدينة بلبيس شملت شارع جمال عبد الناصر وطريق المحطة وشارع بورسعيد وطريق عبد المنعم رياض تحقيقاً للسيولة المرورية والحفاظ على الانضباط بالشارع.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات العشوائية حفاظاً على الوجه الحضارى لشوارع وطرق مدينة الزقازيق والوحدات المحلية والقرى التابعة لها حيث قامت الأجهزة التنفيذية والفريق المعاون لها برئاسة المركز بشن حملة لرفع تلك الإشغالات بنطاق مدرسة القومية وشارع موقف المنصورة وطريق ميت غمر ثم إلى طريق الغار، ومنع أصحاب المحال التجارية من تعدى على أرصفة المشاه والباعة الجائلين لتيسير حركة المرور و إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.