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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. طائرات الاحتلال تقصف منازل المواطنين في شمال غزة

قصف المنازل في غزة
قصف المنازل في غزة
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قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ جريمة الإبادة الجماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي متواصلة منذ ما يزيد على 26 يوما بحق منطقة جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، التي تشهد العدوان الإسرائيلي الموسع سواء من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة على الأرض أو من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تقوم بقصف البنيات والمنزل السكنية فوق رؤوس ساكنيها.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنّ محافظة شمال غزة فصلت تماما عن باقي محافظات قطاع غزة، مؤكدا سقوط ما يقرب من 1250 شهيدا في الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان وحتى هذا اليوم.

وتابع: «اليوم كانت هناك غارة جوية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مجموعة من المواطنين في حي السلاطين، وهي المنطقة الشمالية الغربية في شمال بيت لاهيا، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 8 أشخاص، وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة.

قصف المنازل في غزة طائرات الاحتلال