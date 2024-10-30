مجلس جامعة مطروح يبحث استعدادات امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الواحدة والثمانون، اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

وأحاط الدكتور مصطفى النجار، مجلس الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته السابقة، وأكد المجلس على التزام كليات الجامعة بعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 /2025 في المواعيد المقررة لها.

كما تم احاطة المجلس بقرار المجلس الأعلى للجامعات بالسماح للمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات المنشأة حديثًا ولا توجد بها برامج دراسات عليا بالتسجيل بالكليات المناظرة؛ وذلك لعدم توافر الموارد البشرية، على أن يتم تسجيلهم دون سداد اية مصروفات.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus، مشيرًا لزيادة عدد الأبحاث لأعضاء هيئة التدريس؛ مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

رئيس جامعة مطروح يستعرض أنشطة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"

واستعرض رئيس الجامعة تفاصيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية، على دعمه الكبير وغير المحدود للمشروع القومي للتنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري،

ولفت إلى أن مبادرة بداية تعد أحد محاور المشروع القومي، مما يعكس رؤية القيادة السياسية في مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

وأكد رئيس جامعة مطروح أن كليات الجامعة شاركت في فعاليات وأنشطة مبادرة بداية؛ كنتاج للعمل الجماعي المشترك من جميع العمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث تم تنفيذ 4 قوافل بيطرية وتمريضية وإرشاد زراعي وإرشاد نفسي، استهدفت المناطق الأشد احتياجًا بقرى زاوية العوامه وفوكه والجفيرة بمركز ومدينة الضبعة، وقرية رأس الحكمة التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح؛ تم من خلالها تقديم خدمات طبية وتوعوية وإرشادية للأهالي المقيمين بتلك القرى.

ووافق المجلس على ترقية عضو هيئة تدريس لوظيفة أستاذ، وعضوين بوظيفة أستاذ مساعد، وترقية مدرس مساعد لوظيفة مدرس، وترقية معيد لوظيفة مدرس مساعد، كما وافق المجلس على رفع الإنتاج العلمي لأربعة أعضاء من هيئة التدريس للجنة العلمية الدائمة.

ووافق المجلس على منح طالب درجة الماجستير في أمراض الدواجن بقسم أمراض الدواجن والأسماك بكلية الطب البيطري فصل الربيع ، ومنح طالبة الدبلوم العام في التربية للطفولة المبكرة.

مجلس جامعة مطروح يبحث استعدادات إجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

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