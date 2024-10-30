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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات بحي الزهور في بورسعيد

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والمرافق من شوارع عدد من مناطق حي الزهور.

 

بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات بحي الزهور في بورسعيد

 

قاد الحملة اللواء عمرو فكرى، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، وأحمد البهي، رئيس حى الزهور، بالتنسيق مع شرطة المرافق وتواجد مساعد مدير الحماية المدنية وشرطة المرافق، اللواء حازم محمود، وقسم شرطة المرافق، بقيادة العميد شادى محروس، رئيس قسم شرطة المرافق، وتواجد الإدارة الهندسية ومساعدى رئيس الحى والأجهزة التنفيذية.

 

وأكد رئيس حي الزهور، أن الحملة انطلقت بناء على تعليمات اللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد، وذلك لإعادة الانضباط للشارع وفتح الشوارع المغلقة، وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة المواطنين، وحركة المرور والتصدى بكل حزم لجميع التعديات بالشوارع.

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